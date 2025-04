Jovem é encontrado na frente de quartel da PM após ser esfaqueado por “amigo de bar”

Ataque foi na altura do pulmão, podendo ter perfurado o órgão da vítima

Natália Sezil - 03 de abril de 2025

Jovem foi encontrado por policial militar em frente a quartel. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, precisou ser encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), após ser atacado com faca durante uma confusão em um bar de Goiânia, nesta quinta-feira (03).

A vítima teria sido encontrada por um policial militar em frente ao quartel, na calçada, no Setor Vila Mutirão I, região Noroeste da cidade.

Já quase inconsciente e demonstrando sinais de embriaguez, o jovem não teria conseguido informar o motivo das agressões, mas teria indicado quem seria o suspeito.

Diante disso, a Polícia Militar (PM) realizou buscas pela região, encontrando o homem, de 53 anos, em frente a uma distribuidora de bebidas nas proximidades.

Questionado pelas autoridades, o suspeito teria admitido o crime e teria explicado que a vítima, que era um “amigo de bar”, estava lhe roubando durante uma ida ao estabelecimento.

Ao ficar nervoso, ele teria desferido um golpe de faca nas costas do jovem, acertando-o na região do pulmão.

O local da lesão aponta a gravidade do ataque, diante da possível perfuração do órgão, o que ainda deve ser examinado pela equipe médica do Hugol.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia, onde deve ficar à disposição da Polícia Civil (PC), agora responsável pelo caso.

