“Não estou dando cheque em branco para ser eleito prefeito de Goiânia a qualquer custo”, diz Matheus Ribeiro ao defender autonomia do Executivo

Tucano defendeu a independência dos poderes, mas que vai trabalhar em conjunto com o Legislativo

Pedro Hara - 13 de agosto de 2024

Matheus Ribeiro, candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Candidato do PSDB à Prefeitura de Goiânia, Matheus Ribeiro afirmou nesta terça-feira (13) que pretende manter uma relação republicana com os vereadores de Goiânia, preservando, ao mesmo tempo, a independência dos poderes e evitando o loteamento do Paço Municipal com a distribuição de cargos.

Segundo Matheus, o que o coloca nessa posição é estar fazendo campanha exclusivamente com a Federação PSDB/Cidadania, o que o desobriga a atender interesses de terceiros durante o mandato, sem oferecer “cheque em branco” aos futuros representantes do Legislativo.

“Nós não somos adversários. Não estamos indo para um duelo Câmara contra Prefeitura, pelo contrário, é uma proposta de trabalho sério pela cidade, com transparência, fechando as torneiras de corrupção e tendo coragem para fazer isso, mas coragem e autonomia, porque eu não tenho conta para pagar. Não estou dando cheque em branco para ser eleito prefeito de Goiânia a qualquer custo”, afirmou o candidato.

Ao pregar a independência dos poderes, Matheus ressalta que o Legislativo tem peso, mas que o Executivo também possui. Caso seja eleito, a caneta dele terá tinta, mas será usada “com parcimônia, serenidade, coerência e transparência”.