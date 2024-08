RB Bragantino enfrenta Corinthians pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (13); veja onde assistir

Jogo de ida das oitavas-de-final será realizado em Ribeirão Preto (SP), a partir das 21h30

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2024

RB Bragantino enfrenta Corinthians pela Copa Sul-Americana nesta terça-feira (13). (Foto: Ari Ferreira/ Rodrigo Coca)

Depois de se enfrentarem pelo Campeonato Brasileiro, RB Bragantino e Corinthians disputam um novo duelo nesta terça-feira (13), pelo jogo de ida das oitavas-de-final da Copa Sul-Americana.

A partida vai começar às 21h30, no estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). Quem comanda a equipe de arbitragem é Felipe González, do Chile.

O Massa-Bruta avançou pela primeira fase da competição no segundo lugar do Grupo H, com 11 pontos. Ele ficou atrás do Racing, da Argentina, que conquistou 15 pontos em seis jogos.

No momento atual, o time de Bragança Paulista (SP) também tem o desafio de dar fim a uma série de cinco jogos sem vencer, somando Copa do Brasil e Brasileirão.

A última partida, inclusive, foi um empate em 1 a 1 contra o Corinthians. Talles Magno fez o gol que igualou tudo, já nos acréscimos.

O Timão, aliás, se classificou na liderança no grupo F, conquistando 13 pontos após quatro vitórias, um empate e uma derrota na primeira fase do torneio.

O confronto desta terça-feira (13) será transmitido ao vivo pelo SBT, em TV aberta. A ESPN também passará o jogo pelos canais de assinatura, assim como a plataforma online Disney+.