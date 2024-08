Últimos dias para se inscrever em concurso de cidade goiana com salários de até R$ 12 mil

Oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e superior

Augusto Araújo - 13 de agosto de 2024

Pessoas fazendo prova. (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Os interessados em participar do Concurso Público da Prefeitura de Damianópolis, cidade no Noroeste Goiano, devem correr contra o tempo. Isso porque o período para inscrições se encerra neste sábado (17), às 13h.

As oportunidades são destinadas a candidatos de diversos níveis, desde o ensino fundamental incompleto até o superior completo.

O cadastro deve ser feito por meio da plataforma Asectta, banca organizadora do certame. As taxas variam de R$ 75 a R$ 150, de acordo com o nível exigido.

No total, são oferecidas 72 vagas, com salários variando entre R$ 1.412,00 e R$ 12.128,72. São elas:

Agente administrativo (05)

Agente de comunicação (01)

Bombeiro hidráulico (02)

Mecânico (01)

Pintor (01)

Eletricista (01)

Serralheiro (01)

Pedreiro (01)

Agente de serviços gerais (06)

Agente de serviços em saúde (01)

Auxiliar administrativo (01)

Auxiliar de Controle interno (01)

Auxiliar serviços de higiene e alimentação (02)

Avaliador (01)

Assistente social (01)

Enfermeiro (01)

Farmacêutico (01)

Fiscal de edificações e posturas (02)

Fiscal tributário (01)

Fisioterapeuta (01)

Guarda Civil (01)

Gari (06)

Médico Clínico Geral (01)

Motorista I (01)

Motorista II (05)

Monitor educacional (03)

Nutricionista (01)

Operador de máquinas pesadas (05)

Operador de máquinas leve (04)

Psicólogo (01)

Professor Educação Infantil (07)

Técnico em radiologia (01)

Técnico enfermagem (04)

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 15 de setembro.

Para mais informações a respeito do concurso público, leia o edital.