Aparecida de Goiânia está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos

Aulas acontecerão durante três dias na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Paulino Henjengo - 28 de março de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

Aparecida de Goiânia oferece 72 cursos profissionalizantes gratuitos. As inscrições estão abertas até a próxima segunda-feira (31).

Estão à disposição da população dois cursos nas áreas da construção civil, Pedreiro de Alvenaria e Encanador de Rede de Esgoto. Ambos contam com quatro turmas, sendo que o primeiro terá 16 alunos em cada sala e o segundo deverá contar com 20 estudantes em cada turma.

A formação ocorrerá na Escola Sesi Senai Dr. Celso Charuri, localizada no Bairro Vila Oliveira. O início das aulas está previsto já no dia 31 de março e 1º de abril, das 19h às 22h. As aulas acontecerão durante três dias na semana, às segundas, quartas e sextas-feiras.

Os interessados deverão enviar o currículo a partir do site da empresa BRK Ambiental, acessando a aba “Trabalhe Conosco”.

Para participar da formação, é necessário que o candidato preencha alguns requisitos: ter idade mínima de 16 anos e possuir pelo menos o 5º ano do ensino fundamental. No ato da inscrição, será indispensável a apresentação do RG, CPF e do comprovante de endereço.

Mais detalhes sobre os cursos podem ser obtidos pelo telefone (62) 3254-1850.

