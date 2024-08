Wandir Allan confirma que José de Lima está apto a disputar a Prefeitura de Anápolis

Candidato tem até o dia 15 de agosto para registrar nome no TSE

Pedro Hara - 13 de agosto de 2024

Wandir Allan, advogado eleitoral. (Foto: Divulgação)

À Rápidas, o advogado eleitoral Wandir Allan esclareceu o atual estado de José de Lima (PMB) na disputa à Prefeitura de Anápolis. A situação chegou à Justiça após a direção estadual do PMB ter impugnado a ata da convenção partidária.

Segundo Wandir, o ex-deputado estadual possui acesso ao Sistema de Candidaturas – Módulo Externo (CANDex) e está apto a registrar a candidatura até o dia 15 de agosto, prazo final para quem disputará o pleito deste ano.

A nível estadual, o PMB vive uma disputa judicial pelo controle do partido entre Santana Pires e Wallace Braz, atual presidente da sigla. De acordo com o advogado, a nova direção validou a escolha na convenção e aguarda a oficialização no CANDex.

Como não há a inclusão do partido em outra chapa majoritária à Prefeitura de Anápolis, não existe a chamada ‘dissidência partidária’. Desta forma, caso José de Lima apresente as condições de elegibilidade solicitadas pela Justiça Eleitoral, a candidatura será deferida.

Wandir Allan afirma que mesmo que haja uma nova mudança na direção estadual do partido, não há o que ser feito para tirar o ex-deputado estadual do pleito.

“Ele precisa registrar a candidatura até o dia 15 de agosto. A partir do momento em que ele requisitar o registro e passado o prazo de impugnação, não há o que o partido fazer para mudar a decisão”, explicou o advogado.

Entre os cinco postulantes à Prefeitura de Anápolis, José de Lima é o único que ainda não teve o nome apresentado no DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro dos nomes que vão concorrer a eleição municipal deste ano.