Chef Fábio Albuquerque ensina como fazer um delicioso Steak T-Bone com manteiga de alecrim, cogumelos e ovos pochê

Corte, que é tradição nos Estados Unidos, é muito reconhecido pelo osso em formato de "T", com carne dos dois lados

Denilson Boaventura - 14 de agosto de 2024

Prato é típico dos Estados Unidos. (Foto: Elvis Diovany)

No Cada Prato uma História, Cada Mordida uma viagem desta semana o chef Fábio Albuquerque ensina como fazer um delicioso Steak T-Bone com manteiga de alecrim, cogumelos e ovos pochê.

O corte, que é tradição nos Estados Unidos, é muito reconhecido pelo osso em formato de “T”, com carne dos dois lados.

O lado maior, que costuma ser de contrafilé, e o menor, de filé mignon, então se juntam para dar uma textura macia e cheia de sabor para a carne.

Steak T-Bone com manteiga de alecrim, cogumelos e ovos pochê

Ingredientes

– 1 T-bone steak (500g)

– 2 colheres de sopa de manteiga

– 1 ramo de alecrim fresco

– 3 dentes de alho amassados

– 200g de cogumelos frescos (shitake ou champignon)

– 2 ovos

– ⁠1 batata média

– 1 colher de sopa de vinagre branco

– Azeite de oliva

– Sal e pimenta-do-reino a gosto

– ⁠creme de leite fresco 200ml

Instruções

1. Preparo do Steak T-Bone:

1. Tempere o T-bone com sal e pimenta-do-reino a gosto em ambos os lados.

2. Em uma frigideira grande e bem quente, adicione um fio de azeite de oliva.

3. Coloque o T-bone e sele cada lado por cerca de 3-4 minutos (ou até atingir o ponto desejado).

4. Adicione a manteiga, o alecrim e o alho amassado à frigideira e regue a carne com essa mistura. Cozinhe mais 2 minutos, para que a manteiga e os sabores do alecrim incorporem bem.

5. Retire o T-bone e deixe descansar por 5 minutos antes de servir.

2. Preparo dos Cogumelos

1. Na mesma frigideira, aproveite os sucos da carne e adicione mais uma colher de manteiga, se necessário.

2. Adicione os cogumelos e refogue por 5-7 minutos até que fiquem dourados e macios.

3. Tempere com sal e pimenta a gosto. Adicione creme de leite fresco e Reserve.

3. Preparo dos Ovos Pochê:

1. Em uma panela pequena, aqueça água até começar a ferver levemente (não deixe ferver intensamente).

2. Adicione uma colher de sopa de vinagre à água (isso ajuda a manter os ovos juntos).

3. Quebre um ovo em uma tigela pequena e, com cuidado, despeje-o na água.

4. Cozinhe por 3 minutos para uma gema mole ou 4-5 minutos para uma gema mais firme.

5. Retire o ovo com uma escumadeira e coloque sobre um papel-toalha para escorrer o excesso de água. Repita com o outro ovo.

4. Montagem:

1. Coloque o T-bone em um prato, adicione os ovos e os cogumelos em cima .

2- batatas ao lado do steak

De Bon appétit!