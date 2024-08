Empresa do DAIA divulga vagas com diversos benefícios e oportunidade de crescimento

Além do salário com reajustes anuais, são oferecidos diversos benefícios como plano de saúde e odontológico

Thiago Alonso - 14 de agosto de 2024

Distrito Agroindustrial de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Alcântara Consultoria divulgou a abertura de 20 novas vagas de emprego, para atuação no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), com jornada de trabalho em escala 12×36.

As oportunidades são destinadas aos cargos de auxiliar de produção em uma indústria que fabrica reservatórios de água e tubos.

Por essa razão, a organização requisita, preferencialmente, trabalhadores homens, uma vez que o serviço é braçal e pesado. Além disso, os interessados também precisam possuir o ensino fundamental completo.

Os trabalhadores atuarão na jornada de trabalho em escala 6×1, com turnos das 14h20 às 22h35 e das 22h35 às 06h.

O salário é de R$ 1.512,00, com reajustes ao longo do ano. Os benefícios incluem vale-alimentação de R$ 530, refeições no local de trabalho, e bônus anuais.

A empresa também oferece plano de saúde e odontológico, seguro de vida, empréstimo consignado, e prêmios por assiduidade e permanência. Há também convênios com farmácias, Gympass, e instituições como Sesi e Senai, além de descontos em aluguel de carros, passagens aéreas, e hospedagens.

Funcionários com filhos recebem um kit escolar e um kit de maternidade ou paternidade. A empresa oferece ainda acesso a cursos exclusivos e oportunidades de crescimento na carreira.

Para se candidatar, os interessados devem enviar o currículo pelos WhatsApps (62) 99138-8976 ou (62) 99233-2421. É necessário agendar, por meio do atendimento, a visita até o local, indicando qual turno deseja trabalhar.