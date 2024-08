Flamengo estreia nas oitavas-de-final da Libertadores contra o Bolívar; veja onde assistir

Rubro-Negro busca manter histórico recente de vitórias contra equipe boliviana

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2024

Flamengo enfrentará Bolívar pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores. (Montagem: Marcelo Cortes / Divulgação)

Nesta quinta-feira (15), o Flamengo dará o primeiro passo nas oitavas-de-final da Copa Libertadores 2024, ao enfrentar o Bolívar.

O confronto será realizado às 21h30, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Quem comanda a equipe de arbitragem é o colombiano Wilmar Roldan.

Nos dois últimos embates entre as equipes, pela fase de grupos, o time brasileiro venceu os bolivianos – por 2 a 1 e 4 a 0.

Contudo, ao final dessa primeira etapa do torneio, o Bolívar teve um desempenho melhor e se classificou em 1º lugar no agrupamento, enquanto o Flamengo ficou em 2º.

Agora, o Rubro-Negro tenta reverter uma sequência ruim de jogos, em que perdeu duas vezes e empatou contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro.

Já Los Celestes vivem um momento diferente, ganhando os últimos três duelos – sendo um deles uma vitória segura de 4 a 0 contra o GV San José.

O canal ESPN e a plataforma Disney+ farão a transmissão da partida ao vivo. Os torcedores também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo site Globo Esporte.