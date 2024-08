Funcionário morre baleado enquanto trabalhava em loja de surfe, em Goiânia

Nas redes sociais, estabelecimento emitiu nota lamentando partida precoce de jovem

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2024

Vandre Lucas Caua Felix, morto enquanto trabalhava em loja de surf. (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Um funcionário, de 20 anos, morreu após ser alvejado com disparos de arma de fogo enquanto trabalhava em uma loja. O caso aconteceu na última terça-feira (13), em Goiânia.

Identificado como sendo Vandre Lucas Cauã Felix, o jovem era um colaborador da empresa Comunidade Surf, que fica no Setor Parque Tremendão, onde atuava no momento da tragédia.

Por volta das 18h, quando estava no local, ele foi atingido por disparos de arma de fogo. Populares acionaram a Polícia Militar (PM) que se deslocou até o ambiente.

A vítima foi encontrada caída no solo, já sem vida. Também compareceram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil (PC). O autor dos disparos não foi identificado.

O Instituto Médico Legal (IML) e a Polícia Técnico Científica realizaram a perícia e retirada do corpo.

Em nota publicada nas redes sociais, o estabelecimento manifestou profundo pesar pela partida precoce do colaborador e prestou condolências aos familiares e amigos.

“É com profundo pesar que nós da família comunidade surf lamentamos a perda do nosso colaborador Vandre Lucas, que partiu deixando um vazio em nossos corações. Nossas sinceras condolências à família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas lembranças e no amor que Vandre Lucas deixou como legado”, diz.

Veja: