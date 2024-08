Goianas relembram histórias embaraçosas na tentativa de fisgar um namorado

Portal 6 conversou com jovens que tiveram momentos constrangedores no primeiro encontro

Gabriella Pinheiro - 14 de agosto de 2024

Bahrem Bar Eldorado, em Goiânia. (Foto: Google/ Reginal Rosa)

Quase dois meses após os pombinhos curtirem a própria data, chega a vez dos soteiros, já que o dia 15 de agosto é marcado para o dia deles. Falar em ‘solteirice’ é ter quase certeza que histórias para contar não faltam. Se por um lado há relatos de dates descontraídos que acabam dando certo, por outro tem aqueles que passaram por uma verdadeira saia justa e vivenciaram momentos embaraçosos, indo de vômito no sapato até apresentação para família logo na primeira ficada.

Quem passou por uma experiência marcante foi a universitária e moradora de Goiânia Karen, nome fictício, de 22 anos, que teve um primeiro encontro inesquecível, mas não de uma forma positiva.

Ao Portal 6, ela conta que quando tinha 20 anos e, em meados de 2022, conheceu um rapaz e ambos decidiram marcar o primeiro encontro no Bahrem – conhecido bar em Goiânia.

O problema não foi nada relacionado a aparência ou até dialogo, que até então seguiam de maneira descontraída e agradável. O pontapé para a experiência constrangedora foi apenas um: a bebida.

“Nós estávamos de boa, bebendo cerveja e ele virou e falou para pedirmos um licor e eu já estava ‘tontinha da silva’, e eu realmente sou fraca para bebida forte, mas aí ele foi lá falou que se eu não desse conta, ele bebia. Então, ele foi lá e pediu”, conta.

Foi aí que o que tudo foi por ladeira abaixo. Karen diz que observou o rapaz ingerir a bebida em um único gole, e ao tentar imitá-lo, vomitou nos pés do jovem – com que havia acabado de conhecer e sequer havia o beijado.

“Do mesmo jeito que eu virei, deu um negócio no meu estômago, afastei a cadeira e vomitei em tudo e ele me pediu desculpa ainda. Levantei, fui ao banheiro e limpei a boca. Ele ficou lá mais um pouco e fui embora. Não tinha nem rolado beijo e obviamente não rolou depois. Ele ainda me mandou mensagem, mas eu nunca mais respondi. Eu estava com vergonha. Bloquei ele”, diz

Outra pessoa que também passou por um perrengue durante o primeiro encontro foi a assessora Maria Eduarda, cujo nome também é fictício, de 21 anos, que conheceu até ‘demais’ sobre um rapaz, durante o date.

Há cerca de dois anos, ela deu match com o menino no Tinder – aplicativo de relacionamentos – e os dois combinaram de se encontrar uma semana depois em um bar, no meio de semana, mas o estabelecimento fechado na ocasião.

A partir daí, o rapaz decidiu fazer uma surpresa e levá-la para um lugar que, nas palavras dele, era “muito top”. Aparentemente de tão “top” que o local era, até alguns membros da família decidiram ir até lá.

“Chegamos lá tava a tia dele, os primos dele… Eu fiquei chocada, não conhecia ninguém e ele me colocou para sentar junto com a prima dele. Eu fiquei como se fosse um peixe fora d’ água, ele nem conversava comigo”, conta.

Para fugir da situação, Maria mandou uma mensagem para uma amiga pedindo para que a colega ligasse para ela, inventando uma desculpa, o que deu certo.

“Ela me ligou, fiz uma cara de desespero, chamei o Uber e disse que precisava ir embora. Foi um date surpresa real”, finaliza. Ela não encontrou mais o rapaz desde então.