Jovem é preso em Anápolis após protagonizar fuga “de cinema” com 400kg de entorpecentes

Além dele, dupla que "escoltava" veículo também foi presa, suspeita de participar de esquema criminoso

Augusto Araújo - 14 de agosto de 2024

Imagem ilustrativa de operação da Polícia Rodoviária Federal. (Foto: Divulgação/Governo Federal)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu três indivíduos na noite desta terça-feira (13), após serem pegos em um esquema de tráfico de drogas, em um trecho da BR-060 que passa por Anápolis.

Tudo começou por volta das 23h30, quando uma equipe da PRF abordou um Volkswagen Golf, ocupado por um jovem de 28 anos e um homem de 30 anos.

Os agentes estranharam o forte cheiro que exalava do veículo, muito similar ao de maconha. Ao ser questionada, a dupla contou histórias diferentes, o que levantou ainda mais suspeitas.

Depois de fazer uma investigação no carro, os policiais encontraram comprovantes de pagamento de pedágio em Jaraguari (MS), daquele mesmo dia. No entanto, estava registrada a placa pertencente a um Jeep Renegade branco.

Cerca de 15 minutos depois, uma outra equipe da PRF avistou o Renegade, pedindo para ele parar. No entanto, o carro acelerou e tentou fugir, dando início a uma perseguição na rodovia.

Os policiais acompanharam o automóvel suspeito por cerca de 2 km, até o momento em que o condutor perdeu o controle e subiu no meio-fio, danificando o veículo.

Mesmo assim, o motorista, de 27 anos, não desistiu de fugir e tentou correr a pé. Contudo, foi alcançado pelos agentes e contido.

Após averiguarem o carro, foram encontrados mais de 400 kg de entorpecentes, além de duas placas soltas no assoalho do veículo.

Diante dos fatos, os agentes fizeram uma busca e constataram que a placa original do Renegade era de um veículo registrado como furtado.

Assim, a conclusão dos policiais foi de que o automóvel tinha se deslocado até o estado do Mato Grosso do Sul com uma identificação e voltado para Goiás com outra, para não levantar suspeitas.

Além disso, o carro que vinha à frente seria uma espécie de “escolta” do Renegade, liderando o caminho para que ele pudesse se deslocar com mais rapidez.

Dessa forma, todos os envolvidos foram conduzidos, junto com as drogas apreendidas, para a Central de Flagrantes de Anápolis, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.