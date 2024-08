Roberto Naves processa Márcio Corrêa e pede R$ 30 mil em indenização por pré-candidato ter dito que ‘a mamata está acabando’

Prefeito alega que declaração teria provocado "abalo à imagem e à honra" dele

Pedro Hara - 14 de agosto de 2024

Roberto Naves e Márcio Corrêa. (Foto: Reprodução)

Rápidas apurou que Roberto Naves (Republicanos) está processando Márcio Corrêa (PL) pelos crimes de calúnia e difamação devido às declarações feitas no programa Manhã 105, da Rádio 105.7 FM, no dia 04 de julho.

Ao comentar as críticas feitas por Roberto durante o lançamento da campanha de Eerizania Freitas (UB) à Prefeitura de Anápolis no dia anterior, de que “nunca fez nada por Anápolis”, o candidato do PL respondeu que ‘a mamata está acabando’.

Márcio também comparou o prefeito a um “bezerro na roça que não quer desmamar da teta da vaca e quer chupar o leite até sangrar a teta“.

Antes de acionar a Justiça e processar o candidato do PL, Roberto procurou a Polícia Civil (PC) no dia 05 de julho e registrou um boletim de ocorrência contra as declarações.

Na ação, a defesa do chefe do Executivo argumenta que as falas teriam provocado “abalo à imagem e à honra” do prefeito, além de ‘extrapolar os limites da manifestação regular de pensamento e liberdade de expressão’, pois induzem o ouvinte a acreditar que houve corrupção durante o mandato.

A comparação com um bezerro foi classificada como uma “ridicularização da imagem” de Roberto, provocando risos e piadas entre as pessoas.

Roberto pede indenização de no mínimo R$ 30 mil por danos morais. Rápidas apurou que a audiência de conciliação entre as partes está marcada para o dia 19 de setembro, às 16h30.