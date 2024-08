Tirar CNH em Anápolis já está custando mais de R$ 2 mil; veja o valor nas principais autoescolas

Valores variam entre as unidades, que oferecem opções de pagamento e condições específicas para os interessados

Thiago Alonso - 14 de agosto de 2024

Preço pode variar na cidade. (Foto: Reprodução/Detran GO)

Obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um desejo de muitas pessoas, e para os anapolinos não é diferente. Porém, um dos principais impasses encontrados pela população é o custo, tanto da documentação quanto do próprio processo, que muitas vezes pode ser elevado.

Diante disso, o Portal 6 conversou com algumas das principais autoescolas de Anápolis para entender como está o cenário atual e os valores para se conseguir o certificado, tanto nas categorias para carro (B), moto (A), quanto para carro e moto (AB).

O levantamento realizado pela reportagem utilizou dados de seis Centros de Formação de Condutores (CFC) do município, apontando os custos para, enfim, obter a tão sonhada autorização para dirigir.

A média de preços entre as instituições para o processo AB (carro e moto) foi de R$ 2.370, sendo que os maiores valores foram encontrados na Auto Escola Popular, no Bairro Jundiaí, custando R$ 2.650.

Enquanto a média para a categoria B (somente carro) é de R$ 1.728, com a CFC Lemes, no bairro Maracanã, e a CFC Senna, no Setor Central, apresentando os preços mais altos: R$ 1.790.

Por outro lado, o processo para tirar a habilitação de moto (A) possui uma média mais baixa, com valores em torno de R$ 1.565. Os locais com preços mais em conta para esta categoria foram a Auto Escola Popular e a Auto Escola Líder.

Apesar de custos médios semelhantes, a maior parte das instituições apresentou variações nos orçamentos, principalmente devido à forma de pagamento. Valores pagos à vista representaram descontos de até R$ 350, em comparação aos parcelados. Algumas unidades ainda oferecem opções de entrada ou notas promissórias, de modo que os juros sejam abatidos.

Outro aspecto semelhante entre as autoescolas foram os custos extras para atividades realizadas fora da instituição, sendo que a maioria cobra à parte pelos exames de vista e psicotécnicos — obrigatórios para obter a CNH. Os preços variam de R$ 190 a R$ 300, mas nem todas as CFCs informaram os valores.

Confira os valores à vista do processo nas principais autoescolas de Anápolis, conforme pesquisa realizada pelo Portal 6 no dia 14 de agosto de 2024:

Auto Escola Bom Jesus (Vila Santa Isabel, Setor Central, Vila Jaiara)

Carro e Moto (AB): R$ 2.290

Carro (B): R$ 1.690

Moto (A): R$ 1.550

Auto Escola Líder (Bairro JK Nova Capital)

Carro e Moto (AB): R$ 2.300

Carro (B): R$ 1.700

Moto (A): R$ 1.500

Auto Escola Popular (Bairro Jundiaí)

Carro e Moto (AB): R$ 2.650

Carro (B): R$ 1.650

Moto (A): R$ 1.500

CFC Lemes (Bairro Maracanã)

Carro e Moto (AB): R$ 2.390

Carro (B): R$ 1.790

Moto (A): R$ 1.650

CFC Novais (Jardim Gonçalvez, Jardim Alexândrina, Vila Santa Isabel, Bairro Jundiaí e Bairro de Lourdes)

Carro e Moto (AB): R$ 2.300

Carro (B): R$ 1.750

Moto (A): R$ 1.600

CFC Senna (Setor Central)

Carro e Moto (AB): R$ 2.290

Carro (B): R$ 1.790

Moto (A): R$ 1.590