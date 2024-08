Jovem morre após carros de passeio baterem frontamente em rodovia goiana

Condutor do outro veículo foi socorrido por SAMU e levado até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 15 de agosto de 2024

Acidente deixa motorista morto em Goiás. (Foto: Reprodução)

Um motorista, de 22 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros na G0-164, na zona rural de Quirinópolis. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (15).

Por volta das 09h, a Polícia Militar (PM) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e se deslocaram até o local, na altura do km 143, entre o trevo da Avenida Brasil e o trevo do Aeroporto, onde encontraram uma Doblo e uma Fiat Strada colididos.

O condutor de um dos veículos, que trafegava no Doblo, foi encontrado preso às ferragens e teve o óbito confirmado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e compareceu no endereço.

O motorista do Fiat Strada estava consciente e com lesões no braço, perna e cabeça. Ele recebeu os primeiros socorros e foi levado pelo SAMU até o Hospital Municipal de Quirinópolis.

Conforme apurado, os veículos trafegavam em sentidos contrários quando, por razões ainda desconhecidas, acabaram colidindo frontalmente, ocasionando danos em ambos.

A área foi isolada para limpeza, remoção dos veículos e realização de perícia.