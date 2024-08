Leandro Vilela anuncia que Gustavo Mendanha será secretário caso vença eleição em Aparecida

Ex-prefeito, que governou a cidade entre 2017 e 2022, coordena a campanha do emedebista

Pedro Hara - 15 de agosto de 2024

Leandro Vilela e Gustavo Mendanha, durante coletiva de imprensa. (Foto: Jhonney Macena)

Durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta quinta-feira (15), Leandro Vilela (MDB) anunciou que o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e coordenador de campanha, Gustavo Mendanha (MBD), será secretário no município caso vença a eleição.

Leandro não especificou qual seria a pasta destina à Mendanha na eventual gestão, limitou-se a dizer que o aceite foi um “gesto de humildade e amor pela cidade”.

O ex-prefeito agradeceu o convite feito pelo candidato e afirmou que o objetivo será realizar uma “gestão exitosa”, como foi a dele, entre 2017 e 2022, e a de Maguito Vilela (1949 – 2021), entre 2009 e 2017.

“Num gesto de gratidão com a minha cidade, eu aceito o desafio não só de coordenar a campanha, mas de estar do seu lado nos próximos 4 anos, para que nós possamos fazer uma gestão tão exitosa quanto foi a do Maguito e a minha”, afirmou.