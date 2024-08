Pabllo Vittar, Falamansa e ocupação cultural são os grandes destaques do final de semana em Goiás

Com tanta opção disónível, os goianos terão até dificuldades de escolher a melhor

Isabella Valverde - 15 de agosto de 2024

Pabllo Vittar, Falamansa e Xico Sá são os grandes destaques em Goiânia. (Foto: Reprodução/Instagram)

Muita música e atrações imperdíveis prometem agitar o final de semana em Goiás, garantindo opções para todos os gostos.

Com tanta opção disponível para aproveitar, o Agenda Portal 6 separou as melhores para aqueles goianos que buscam curtir os momentos de descanso.

Celebrando o ato de contar histórias, a ocupação Fabular acontecerá durante todo o final de semana no Centro Cultural Martim Cererê, em Goiânia, e promete uma verdadeira jornada através das diversas formas de narrativas.

O evento gratuito conta com mesas de conversa, palestras, shows musicais, oficinas formativas e criativas, lançamento de livros e aconchegantes espaços de descanso. Com uma agenda cheia, a programação segue até o dia 25 de agosto.

Nesta sexta-feira (16), além de diversas atrações, o grande destaque é a mesa de diálogo com Nicolas Behr e Lucão. No sábado (17), os goianos poderão aproveitar um show com Salma e Mac, enquanto o destaque de domingo (18) é um bate-papo com o escritor e jornalista, Xico Sá.

Mas não para por aí. No sábado, o grupo de forró Falamansa vai comandar a segunda edição do Arraiá do Detran-GO, que vai acontecer na sede do órgão em Goiânia.



Também na capital, Pabllo Vittar promete muito agito com a turnê “Batidão Tropical”. O super show está marcado para acontecer no domingo, no Atlanta Music Hall. Os ingressos podem ser garantidos por meio do site Ingresso S.A.

Já em Anápolis, a New Old Fast promete bombar a sexta e o sábado com flash day com tatuadores residentes e convidados, piercing, shows, karaokê, food truck, chopp, drinks, brinquedos para crianças e sorteios. Com entrada franca, o evento acontecerá na New Old Tatto, no bairro Jundiaí.

Assista ao Agenda Portal 6 na íntegra: