Ponte Preta x Goiás pela Série B do Brasileirão; saiba onde assistir

Equipe goiana vem de vitória heroica com dois gols de pênalti do goleiro Tadeu

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2024

Ponte Preta recebe o Goiás nesta sexta-feira (16). (Montagem: Diogo Reis/ Rosiron Rodrigues)

Depois de vencer pela última rodada do Brasileirão Série B, o Goiás volta a entrar em campo, nesta sexta-feira (16), contra a Ponte Preta.

O confronto será realizado a partir das 19h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Rodrigo Jose Pereira De Lima (PE) será o responsável pela equipe de arbitragem.

A equipe alvinegra vem de um empate contra o Coritiba por 1 a 1, após um gol de Gabriel Novaes aos 51 minutos do segundo tempo.

Com isso, a Ponte Preta está ocupando o 11º lugar da tabela, com 27 pontos. Caso vença, o time pode encostar em pontos com o Vila Nova, que está na 6ª posição.

Já o Goiás vem de uma virada heroica, com direito a dois gols de pênalti cobrados pelo goleiro Tadeu – o segundo, aos 11 minutos de acréscimo da etapa final da partida.

Assim, os torcedores esmeraldinos anseiam por uma vitória – já que a equipe goiana tem 28 pontos e pode ultrapassar o maior rival na tabela.

Os canais Sportv e Premiere farão a transmissão da partida, ambos pela rede de canais por assinatura. Globo Esporte e Placar UOL também trarão os melhores momentos do jogo em tempo real.