Vila Nova x Sport pelo Campeonato Brasileiro Série B; veja onde assistir

Equipe goiana está há mais de um mês sem vitórias e saiu da zona de classificação para a primeira divisão em 2025

Augusto Araújo - 15 de agosto de 2024

Vila Nova enfrenta Sport nesta sexta-feira (16). (Montagem: Roberto Correa / Paulo Paiva)

O Vila Nova abrirá as portas do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, na noite desta sexta-feira (16), para um duelo importantíssimo contra o Sport, pela 21ª rodada do Brasileirão Série B.

O Tigrão não vence desde o dia 14 de julho, em partida contra o Avaí, ainda pela 15ª etapa do campeonato. Desde então, foram três empates e duas derrotas.

Com isso, a equipe goiana saiu do G-4 e se encontra na 6ª colocação do campeonato, atrás justamente da equipe pernambucana.

O Sport conquistou 32 pontos até o momento (dois a mais que o Vila Nova), sendo que na última rodada conseguiu obter mais três pontos ao vencer o Amazonas por 3 a 2.

Caso vença o Tigrão, o Leão pode alcançar a mesma pontuação do Mirassol (3º colocado), mesmo com duas partidas a menos pela Série B.

O jogo começará às 21h e quem comandará a arbitragem é Rafael Rodrigo Klein (RS). TV Brasil e Premiere, além da plataforma Globoplay, farão a transmissão ao vivo do duelo.

Além disso, os sites do Placar UOL e Globo Esporte trarão os melhores momentos da partida em tempo real.