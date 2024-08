6 problemas que nem imaginamos quando crianças, mas sofremos quando adultos

Com o tempo, algumas "pedras no sapato" passam a fazer parte do nosso dia a dia

Ruan Monyel - 16 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Karolina Kaboompics)

Quando somos crianças, o mundo parece simples, colorido e cheio de possibilidades, afinal, as preocupações são quase inexistentes.

Mas, à medida que o tempo passa e a gente cresce, alguns problemas passam a fazer parte do nosso dia a dia, sejam eles simples ou mais complexos.

Algumas dessas “pedras no sapato”, durante a inocência da infância, nem passavam pela nossa cabeça, mas, quando adultos, se tornam grandes obstáculos.

6 problemas que nem imaginamos quando crianças, mas sofremos quando adultos

1. Contas a pagar

Durante a infância, mesmo sendo comum vermos nossos pais pagando contas e trabalhando por dinheiro, essa “pressão financeira” só passa a existir na vida adulta.

Pagar boletos, economizar, cortar gastos e até mesmo conquistar bens materiais pode ser uma tarefa desafiadora, que, por diversas vezes, rouba o nosso sono.

2. Dificuldade em manter boas amizades

Quando somos crianças, amizades acabam surgindo sem grandes esforços, e, para mantê-las, não existem grandes exigências.

Mas, à medida que crescemos, com o acúmulo de responsabilidades, fica cada vez mais difícil manter amizades por perto, seja pelas mudanças na vida ou pela evolução pessoal.

3. Responsabilidade

Continuando a lista, embora a responsabilidade esteja presente em todas as fases da vida, o grau e a exigência mudam de acordo com o tempo.

Aquilo que começa com simples obrigações escolares evolui para funções que dependem exclusivamente de você, e isso pode ser um enorme problema.

4. Construir relações amorosas

Quando crianças, conhecemos apenas o amor parental e de amizades, mas, com o amadurecimento, a paixão passa a fazer parte da vida.

E, apesar de ser um sentimento bom e feliz, construir uma relação amorosa é um grande desafio, afinal, o amor vai além do sentimento, incluindo outras questões, como a convivência e a individualidade.

5. O tempo

Embora pareça loucura, atire a primeira pedra quem nunca desejou que o dia tivesse mais do que 24 horas.

Arranjar tempo para desenvolver o lado profissional, arcar com as responsabilidades diárias, manter relações e ainda se divertir é um verdadeiro desafio da vida adulta.

6. Cuidados com a saúde física e mental

Por fim, a infância é a fase da vitalidade e energia, mas, com o passar dos anos, o cuidado com o corpo e com a mente deve ser redobrado.

E, mesmo que atualmente assuntos relacionados à saúde sejam mais comuns, algumas pessoas ainda insistem em não procurar ajuda, causando diversos problemas físicos e psicológicos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo em tempo real para você!