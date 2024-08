Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão neste sábado (17); saiba onde assistir

Gigantes do futebol brasileiro, equipes vivem momento complicado e se encontram na zona de rebaixamento

Augusto Araújo - 16 de agosto de 2024

Corinthians enfrenta Fluminense pelo Brasileirão neste sábado (17). ( Montagem: Rodrigo Coca/ Divulgação Fluminense)

Um duelo de gigantes, caídos. Este será o duelo entre Fluminense e Corinthians, pelo Brasileirão, visto que ambas as equipes se encontram na zona de rebaixamento do campeonato.

A partida será realizada às 21h deste sábado (17), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Quem apita é Bráulio da Silva Machado (SC).

O Tricolor Carioca se encontra na 18ª colocação, tendo conquistado apenas 20 pontos em 21 jogos disputados. Pela competição, o último duelo foi contra o Vasco, no qual foi derrotado por 2 a 0.

Já o Timão está logo acima do Fluminense, com apenas 01 ponto a mais no Brasileirão. No último confronto, a equipe empatou em casa, contra o RB Bragantino, por 1 a 1.

Quem transmitirá todas as emoções dessa partida será o Premiere, por meio do sistema de pay-per-view. Já pelas plataformas digitais, Globoplay também fará a transmissão.

Porém, os fãs também podem acompanhar os melhores momentos em tempo real pelo chat do Placar UOL e pelo Globo Esporte.