Grávida e marido morrem em acidente quando estavam indo para consulta, na Chapada dos Veadeiros

Eles estavam um veículo de transporte de pacientes a caminho de uma unidade de saúde

Samuel Leão - 16 de agosto de 2024

Grávida e marido morrem em batida. (Foto: Divulgação/CBM)

Na madrugada desta quinta-feira (15), uma colisão entre um carro de passeio e um caminhão, que transportava lenha, acabou resultando na morte de uma grávida e do marido dela, na GO-118. O caso aconteceu nas proximidades do Portal da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás.

Por volta das 06h20, o veículo de grande porte teria parado em razão de alguns pneus estourados, passando a ocupar meia pista, na altura do km 50. Pouco depois, o automóvel – de transporte eletivo de pacientes da prefeitura de Alto Paraíso – teria vindo, na mesma direção, e acertado a traseira do caminhão.

Informações preliminares dão conta de que o condutor não teria enxergado o outro veículo e, portanto, não conseguiu frear a tempo. Durante a colisão, ele acabou sofrendo um hematoma na face, sem maiores lesões.

Já os passageiros que iam no banco de trás do carro e estavam a caminho de uma consulta com um especialista – acabaram sofrendo ferimentos graves e não resistiram. A morte de ambos foi constatada ainda na pista.

Equipes de salvamento, tanto da Polícia Militar (PM), Civil (PC) quanto do Instituto Médico Legal (IML), trabalharam no local para retirar os corpos e liberar a pista.

Após os exames periciais e a identificação das vítimas, os veículos deverão ser liberados para os responsáveis, e o caso seguirá investigado pelas autoridades.