Jorge Aragão anuncia show em Goiânia com grupo Fundo de Quintal e outras atrações

Evento acontece no Arena Multiplace e ingressos já podem ser obtidos de forma online

Gabriella Pinheiro - 16 de agosto de 2024

Imagem mostra o cantor Jorge Aragão durante uma apresentação. (Foto: Léo Queiroz / Divulgação)

Considerado um destaque no samba, o cantor Jorge Aragão realizará um show que promete movimentar Goiânia ao lado de artistas reconhecidos no cenário nacional.

O evento acontecerá no dia 29 de novembro, no Arena Multiplace, que fica na Alameda Barbacena, localizada no setor Vila Alto da Glória.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos de forma online por meio do site Bilheteria Digital. Os valores para primeiro lote variam de R$ 80 até R$ 3.500,04 (lounge mezanino A).

Além do cantor, o evento também contará com a apresentação do grupo Fundo de Quintal e outras duas atrações surpresas – que ainda não foram divulgadas.

A expectativa é que durante o show sejam relembradas músicas de sucesso como “Eu e você sempre”, “O barraco desabou”, “Lucidez” e “Coisa de pele”.