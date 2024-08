Os novos suspenses “Alien: Romulus” e “Armadilha” chegaram aos cinemas de Aparecida de Goiânia

Além desses filmes, outros títulos fazem parte de uma programação diversificada e cheia de diversão

Ruan Monyel - 16 de agosto de 2024

(Foto: Divulgação/20th Century/Warner Bros Pictures)

Quem não gosta de “pegar um cineminha”, não é mesmo? No entanto, nem todas as semanas contam com uma programação que agrade e atenda a diferentes públicos e gostos. Mas os moradores de Aparecida de Goiânia podem ficar tranquilos, pois filmes de diversos gêneros cinematográficos estão em exibição nas telonas da cidade.

De encantadoras animações a aterrorizantes suspenses, das piadas mais bobas aos diálogos mais profundos, indo do drama à ficção, ao menos um dos filmes em exibição vai te deixar com vontade de ir ao cinema neste fim de semana. Veja a programação e convide os amigos:

O primeiro grande destaque vai para o novo capítulo da famosa franquia de ficção científica e suspense, “Alien”, que promete resgatar as raízes aterrorizantes das primeiras produções da saga. “Alien: Romulus” é ambientado entre os acontecimentos dos filmes de 1979 e 1986.

Na trama, um grupo de jovens colonizadores espaciais decide explorar uma estação que acreditam estar abandonada. Porém, o local é habitado por criaturas hostis e muito perigosas, e agora o grupo deve lutar pela própria sobrevivência. Assista ao trailer:

Ainda voltado para o lado do suspense, mas agora com uma pegada completamente diferente, o longa “Armadilha” traz uma nova abordagem sobre a perspectiva de um serial killer.

Na história, baseada em fatos, Cooper (Josh Hartnett) leva sua filha adolescente para um show da cantora pop favorita da garota, mas ele nota uma movimentação excessiva de policiais ao redor do local do evento. Logo ele descobre que essa é uma armadilha para capturar um serial killer, e agora ele e sua filha correm contra o tempo para escapar do local. Porém, o que a jovem não sabe é que o próprio pai é o alvo dos policiais. Veja o trailer:

Fugindo um pouco de histórias carregadas de tensão, o drama “É Assim Que Acaba”, que vem sendo um sucesso de público e crítica, também segue com exibições em diversos horários nos cinemas da cidade.

Já os fãs do multiverso ainda podem conferir nas telonas a inesperada jornada de dois dos mais queridos heróis da Marvel. “Deadpool & Wolverine” guarda inúmeras surpresas para quem acompanha o universo, além de boas cenas de ação e um humor extremamente ácido.

Outros títulos também fazem parte da programação: “Meu Malvado Favorito 4”, “Divertida Mente 2”, “Os Inseparáveis”, “Saideira”, “Princesa Adormecida” e “Meu Filho, Nosso Mundo” abrilhantam ainda mais a semana dos amantes da sétima arte. Corra para garantir as entradas.

Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes podem ser vistos no site da sua rede de cinema preferida!