Ex-Miss Goiás: quem é Luana Nadejda Jaime, a nova procurada pela Interpol

Além de denúncias envolvendo irregularidades em processos estéticos, investigada foi principal suspeita de assassinar a própria amiga

Davi Galvão - 21 de março de 2025

Luana ostentava títulos de miss nas redes sociais (Foto: Reprodução)

Acostumada a desfilar em passarelas e com forte presença nas redes sociais, a ex-miss Goiás Luana Nadejda Jaime agora também figura na lista de foragidos da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

A profissional, proprietária de uma clínica de estética em Goiânia, está sendo investigada pela Polícia Civil (PC), suspeita de ter realizado procedimentos de forma irregular, que resultaram em lesões e deformações em diversos pacientes, com um deles alegando até mesmo ter perdido a funcionalidade do pênis após a intervenção.

A PC acredita, inclusive, que Luana tenha ensinado uma colega, de nome Maria Silvânia Ribeiro, a efetuar tais procedimentos, ainda que não fosse tecnicamente capacidade.

Maria Silvânia foi presa em flagrante pelas autoridades na quinta-feira (20), mas Luana já havia deixado o país, de modo com que a Interpol foi notificada. Porém, essa não é a primeira vez que Luana enfrenta problemas com a Justiça.

Em 2014, a ex-miss Goiás foi absolvida da acusação de ter assassinado a amiga Gilvânia Lima de Oliveira, morta em 03 de dezembro de 2000.

À época, Luana era a principal suspeita do crime que teria sido motivado por ciúmes. A vítima foi assassinada em um terreno baldio no loteamento do Privê Lírios do Campo, em Anápolis.

Segundo a promotoria o crime foi cometido após as duas saírem para um bar e, ao final do encontro, Luana a teria levado a vítima até uma área isolada e alvejou-a com três tiros.

A absolvição se deu por quatro votos a três, com o júri optando por não a condenar por falta de provas.

A reportagem também obteve acesso a outras quatro denúncias feitas contra a profissional envolvendo reclamações de pacientes que se submeteram a procedimentos estéticos na clínica da investigada.

Nos relatos, as vítimas denunciam tanto a qualidade dos produtos utilizados quanto a insatisfação geral com o resultado das intervenções.

Miss

Nas redes sociais, Luana ostenta diversos títulos de miss que angariou ao longo dos anos, tais quais Miss Goiás Glamour, Miss Brasil Celebrity Continente Del Mundo, Miss Continentes Del Mundo e Miss Celebrity Continentes Del Mundo.

Ela também aparece em diversos vídeos, discursando e desfilando em passarelas. Porém, o perfil da profissional foi desativado ainda na tarde desta sexta-feira (21).