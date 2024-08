6 prazeres secretos que toda mulher costuma sentir, mas não conta para ninguém

Esses momentos, apesar de simples, proporcionam conforto, emoção e empoderamento nas mulheres

Ruan Monyel - 17 de agosto de 2024

(Imagem: Reprodução)

No universo feminino, existem alguns prazeres secretos que, embora sejam simples e sutis, as mulheres não compartilham com ninguém.

Esses momentos, íntimos ou não, são segredinhos guardados a sete chaves que podem trazer uma sensação de conforto, empoderamento ou alegria.

Tais comportamentos, embora comuns para os homens, apenas reforçam a complexidade e a beleza feminina.

1. Fazer compras

Embora todo mundo saiba que a maioria das mulheres gosta de fazer compras, poucos sabem que essa é uma atividade extremamente prazerosa para elas.

Comprar roupas, sapatos e maquiagens, além de melhorar a autoestima, é capaz de aliviar o estresse das atividades cotidianas.

2. Ganhar presentes

Diga aí, qual mulher não gosta de ganhar presentes, não é mesmo? Independentemente do valor, apenas o ato de ser lembrada já a faz se sentir bem.

Sejam esses presentes físicos ou algum gesto, como um jantar, por mais que elas possam ficar sem jeito, é fato que todas elas amam receber a devida atenção.

3. Ficar sozinha

Sair com as amigas e curtir uma balada é bom, mas garanto que um dos maiores prazeres das mulheres é ficar em casa, debaixo das cobertas, vendo uma série leve.

Não só as mulheres, mas também os homens, precisam de alguns momentos para curtir a própria companhia e relaxar.

4. Comer guloseimas

Mesmo que muitas moças travem uma briga constante com a balança, é fato que todas elas sentem um prazer inexplicável ao comer certas guloseimas.

Chocolate, sorvete e pizza estão entre os pratos “proibidos” favoritos das mulheres.

5. Ser independente

A sociedade em que vivemos ainda é extremamente machista e, muitas vezes, cobra das mulheres as obrigações da casa, dos filhos e do marido.

Romper com esse sistema patriarcal é o que torna a independência uma das coisas mais prazerosas para as mulheres.

6. Viajar com as amigas

Por fim, essa deveria ser uma experiência obrigatória para qualquer mulher em qualquer fase da vida.

Afinal, estar rodeada das pessoas que amamos já é bom, então imagine conhecer um lugar novo junto com suas melhores amigas; é uma experiência extremamente prazerosa.

