Policial militar é esfaqueado após agredir e ameaçar frentista de posto de combustível, em Goiânia

Imagens mostram momento em que funcionário do comércio se aproxima segurando uma faca na mão

Samuel Leão - 17 de agosto de 2024

Policial militar é esfaqueado após ameaçar e agredir frentista, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um bate-boca com direito a ameaças e agressões, dentro de um posto de combustível no Setor Aeroporto, em Goiânia, quase terminou em tragédia após um policial militar, de 37 anos, ser esfaqueado por um frentista, de 33 anos.

A situação ocorreu por volta das 12h, quando o militar estacionou a caminhonete na entrada e saída e recebeu um pedido do funcionário para que ele retirasse o automóvel do local.

Revoltado, ele então desceu do veículo e passou a proferir ofensas e ameaças contra o frentista, afirmando que o encontraria durante a madrugada para resolver a situação de “outra forma”, além de proferir xingamentos. Logo em seguida, ele deixou o comércio.

No entanto, minutos depois, o policial retornou ao estabelecimento e partiu para cima do frentista, o agredindo com socos. Toda a cena foi registrada por câmeras de segurança.

Na gravação, é possível ver quando ele entra na oficina do comércio e chega até a pegar uma vassoura, utilizada para gesticular contra o frentista. Ao retornar para o pátio, populares perceberam o ocorrido e resolveram defender o funcionário, desferindo socos e chutes no policial.

O militar chega a correr para o meio da rua, fugindo dos agressores, mas foi seguido pelo frentista, que portava uma faca, e desferiu um golpe, acertando a região da costela.

Logo em seguida, ele fugiu do local. A vítima foi levada até o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), onde chegou com quadro clínico estável e recebeu cuidados especializados.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) compareceu em um posto de combustível e encontrou um policial federal no local, que teria ajudado a conter o policial militar antes da facada.

Os envolvidos foram orientados a comparecerem à Central de Flagrantes, onde uma guarnição de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) transportou o autor da facada.

O caso foi registrado como agressão por arma branca e homicídio tentado e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).