Publicado edital de concurso público com mais de 140 vagas em Goiás

Nesta sexta-feira (16), o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (IV/UFG), em parceria com a Prefeitura Municipal de Carmo do Rio Verde, anunciou o edital do concurso público para preenchimento de cargos efetivos no quadro de pessoal do município.

São oferecidas 143 vagas para contratação imediata e outras 447 para cadastro de reserva, com salários que variam entre R$1.412 a R$3.435 mil, conforme o cargo.

As inscrições começam no dia 30 de setembro e vão até 1º de novembro. A taxa de inscrição é de R$100 para aqueles que possuem Ensino Fundamental, R$140 para Ensino Médio/Técnico e R$160 para Ensino Superior. Os interessados devem se candidatar por meio do Portal do(a) Candidato(a) no site institutoverbena.ufg.br ou acessar a página do certame.

O processo seletivo disponibiliza vagas para diversos cargos como Auxiliar de Serviços Gerais, Coveiro, Cozinheiro(a), Eletricista, Gari, Jardineiro, Lavadeira/Passadeira, Mecânico, Merendeira, Mestre de Obras, Motorista de Automóveis, Operador de Máquinas Agrícolas, Operador de Máquinas Pesadas, Pedreiro, Porteiro/Servente, Recepcionista e Vigia.

Para o Ensino Médio, as vagas incluem Agente Administrativo, Assistente Administrativo, Fiscal de Meio Ambiente e Fiscal de Obras e Posturas.

Há também oportunidades que exigem prova objetiva para a função de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, além de Técnico de Enfermagem, Técnico em Radiologia e Técnico em Saúde Bucal. No nível superior, há vagas para Enfermeiro, Farmacêutico, Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Odontólogo e Monitor de Creche Nível P-II.

Para os cargos de Professor Nível P-III, com provas objetivas, redação e avaliação de títulos, estão disponíveis atuações em áreas, como Educação Física, Geografia, História, Inglês, Letras, Matemática e Pedagogia.

As etapas do concurso incluem a realização das provas objetivas e de redação no dia 24 de novembro, e o curso de formação no dia 13 e no dia 17 de janeiro de 2025. Já o prazo para upload dos títulos, para a avaliação, fica entre os dias 13 e 14 de janeiro de 2025.

Por fim, a perícia médica e o procedimento de heteroidentificação ocorrerão entre 02 e 05 de fevereiro de 2025. A previsão de publicação do resultado final é no dia 21 de fevereiro de 2025.

Mais informações estão disponíveis no edital.