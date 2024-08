3 signos que estão com sorte e devem jogar na loteria (chances altas de ganhar)

A intuição dessas pessoas estão em alta e podem desvendar quais os números vencedores através de sonhos ou pensamentos cotidianos

Gabriella Licia - 18 de agosto de 2024

Globo com bolas para sorteios. (Foto: Divulgação/Loterias Caixa)

Neste período, existem alguns signos que estão com sorte e devem jogar na loteria pois as chances de receberem uma virada de chave extraordinária são grandes.

A intuição dessas pessoas está em alta e podem desvendar quais os números vencedores através de sonhos ou pensamentos cotidianos. Estejam atentos aos sinais.

As fortes transições astrológicas, principalmente durante a retrogradação de Mercúrio, também podem colaborar com isso.

Talvez haja uma confusão mental e optem por descredibilizar a intuição, mas calma! Não cometam esse erro tremendo. O dinheiro que promete chegar para os jogadores será incrível para o momento atual.

Veja abaixo quais são as casas estamos falando e o que devem fazer nos próximos dias para se tornar as novas detentoras de riquezas. Olha só!

3 signos que estão com sorte e devem jogar na loteria (chances altas de ganhar):

1. Gêmeos

Como já sabemos, o planeta da sorte, Júpiter, entrou na casa de Gêmeos em maio e, desde então, esses nativos estão com tudo para conquistarem o que mais desejam, inclusive um bom dinheiro fácil se jogar na loteria.

É importante dar mais atenção aos sinais que a intuição entregar nos próximos dias, principalmente agora, que Mercúrio – astro regente de Gêmeos – está em retrogradação e deve entregar muitas revelações.

2. Virgem

Os virginianos também devem receber ótimos sinais do universo, nos pequenos detalhes. E, por serem muito bons de observação, podem captar os sinais rapidamente.

Aproveitem as oportunidades e usem a emoção (pelo menos uma vez na vida) na hora de escolher os números. Eles serão responsáveis por uma mudança incrível nas vidas dos nativos

3. Libra

Por fim, mas não menos sortudos entre os signos que devem jogar na loteria, os librianos podem encontrar a grande resposta para as apostas em um dia de muito estresse no trabalho.

Ela chegará de repente, com os seis números, e vocês não devem ignorar a chance de receber uma bolada com o bilhete premiado. Aproveitem as oportunidades do universo!

