3 signos que terão que se preparar pois vão precisar tomar uma grande decisão

Confiem mais na própria intuição e aproveitem as oportunidades que surgirem para dar grandes passos

Gabriella Licia - 16 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Pexels/Dương Nhân)

Logo em breve, haverão alguns signos que terão que se preparar, pois a chance de transformar suas vidas chegará de vez e, para isso, uma escolha difícil precisará ser feita.

Com as novas influências astrológicas surgindo, esses nativos poderão enxergar com mais clareza o presente e resolver problemas que antes pareciam insolúveis. Será essencial ter muita força de vontade para enfrentar a nova realidade.

Confiem mais na própria intuição e aproveitem as oportunidades que surgirem para dar grandes passos. A dúvida em relação à escolha difícil é inevitável, mas vocês se sairão bem, antes mesmo do fim do Mercúrio Retrógrado, no dia 28 de agosto.

Confira agora quais são os signos que terão a chance de transformar o cenário, dando uma guinada, mesmo enfrentando uma escolha severa. Considerem suas posições de Sol, Lua e ascendente ao ler.

3 signos que terão que se preparar pois vão precisar tomar uma grande decisão:

1. Leão

Durante o período de Sol e Mercúrio (em retrogradação) em Leão, é possível que os leoninos estejam sentindo um turbilhão de sentimento, principalmente nos dias próximos ao aniversário.

Mas é importante saber o que quer e, para chegar lá, precisará dizer alguns ‘nãos’ e deixar coisas do passado para trás.

2. Libra

Os librianos não devem dispensar neste momento. Tomar decisões é sempre muito complexo para essa casa, mas é fundamental abrir mão de algumas coisas e pessoas para que novas portas se abram positivamente.

Sejam maduros e sábios na hora de escolher o que querem.

3. Aquário

Por fim, na lista dos signos que devem se preparar para tomar uma decisão, os aquarianos não ficarão para trás neste jogo. Será preciso dizer um ‘não’ muito tenso. Essa escolha difícil, por mais que doa, será importantíssima para o progresso do nativo.

Há pessoas querendo intervir na ascensão dos nativos. Não se percam dos próprios projetos. Foquem exatamente no que querem e deixe que o universo cuidará do resto. A confusão mental pode até acontecer, mas é importante se blindar e organizar os objetivos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!