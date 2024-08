Cidade próxima de Anápolis possui o maior número de candidatos a prefeito em Goiás

Informações são do DivulgaCand, plataforma do TSE para registro de candidaturas

Pedro Hara - 18 de agosto de 2024

Vista aérea da cidade de Alexânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Alexânia)

Localizada a pouco menos de 70 quilômetros de Anápolis, Alexânia é a cidade com o maior número de candidatos em Goiás.

Levantamento feito pela Rápidas, com informações do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registros de candidaturas, aponta que o município tem 08 postulantes ao cargo.

Os nomes são de Alessandra Magalhães (PL), Doutor Kauenio (DC), Edmilson Dib (PDT), Mateus Henrique (PP), Matheus Ramos (UB), Sandro Pintor (PMB), Sirlei Borges (Republicanos) e Warley Gouveia (Podemos).

Em seguida, com 07 candidaturas cada, estão Goiânia e Anicuns. Anápolis e Aparecida de Goiânia possuem 05 e 03 postulantes ao Executivo, respectivamente.