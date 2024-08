Estudantes de Goiás revelam dificuldades para conquistar vagas de estágios

Apesar da ampla procura, apenas poucos são selecionados para conseguir uma oportunidade

Maria Luiza Valeriano - 18 de agosto de 2024

Efetivação de estudantes pode chegar a 60%, mas menos de 6% dos interessados conseguem estágio (Foto: Ilustração/Pexels/Zen Chung)

Conseguir um estágio é um dos principais desafios enfrentados pelos estudantes goianos. Apesar da importância na formação profissional, a oferta de vagas ainda é limitada, especialmente quando comparada ao número crescente de interessados.

De acordo com a Associação Brasileira de Estágios (Abres), a efetivação dos estagiários varia entre 40% e 60%, o que torna a oportunidade atraente para estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho. No entanto, dos 18,6 milhões interessados, apenas 5,2% são selecionados, segundo a Abres.

Mesmo em áreas com maior oferta de estágios, como engenharia civil, o cenário é desafiador. O estudante de engenharia civil na Universidade Federal de Goiás (UFG), Arthur Batista Caixeta, de 25 anos, relata a dificuldade.

“Não foi fácil, especificamente para mim, que tenho 25 anos. Porém, esse trabalho tem um peso significativo. O aprendizado no meio corporativo é mais relevante para o mercado de trabalho do que o aprendizado nas salas de aulas”, afirma Arthur, que conseguiu uma vaga na Urbaniza.BR Desenvolvimento Imobiliário.

Raquel de Queiroz Ramos, de 24 anos, estudante do Instituto Federal de Goiás (IFG), destaca o impacto que o estágio pode ter na carreira, mas reconhece a dificuldade de conseguir uma vaga.

“Me sinto privilegiada. Acredito que o estágio é uma fase essencial, seja para buscar a efetivação na própria empresa em que se estagia ou para aprender mais sobre o mercado de trabalho na profissão escolhida. Minha expectativa é ser contratada na empresa que estou, disse a estudante, que trabalha na GPL Incorporadora.

Apesar das dificuldades, alguns estudantes conseguem superar as barreiras e garantir uma vaga. Guilherme Cruz Nogueira, de 21 anos, que estagia na Urbaniza.BR, acredita que o esforço é essencial.

“Acredito que ser simpático e esforçado é o que mais eleva as qualidades de um bom estagiário, uma vez que uma boa convivência no escritório e uma grande vontade de aprender é o que diferencia um bom estagiário”, afirmou.

Dia Nacional do Estagiário

O Dia Nacional do Estagiário, celebrado em 18 de agosto, destaca a importância dessa etapa na carreira dos jovens. Regulado pela Lei 11.788, o estágio pode durar até dois anos, com uma carga horária de 30 horas semanais. Embora a remuneração não seja obrigatória, a experiência adquirida é inestimável.