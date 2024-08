MPGO abre novo concurso público com vagas para ensino fundamental

Inscrições podem ser feitas no site do órgão e salários são de quase R$ 4 mil

Maria Luiza Valeriano - 18 de agosto de 2024

Serão três vagas ao todo (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) abriu um novo concurso que visa preencher três vagas, com salário inicial de R$ 3.910,20 e escolaridade mínima de ensino fundamental completo.

A oportunidade é para atuar em Porangatu, Bela Vista de Goiás e Acreúna como secretário auxiliar. Assim, a carga horária prevista é de 40 horas semanais.

Além do salário de R$ 3,9 mil, os selecionados receberão auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio-creche.

A seleção será realizada por meio de quatro etapas, sendo a primeira a prova objetiva, aplicada em 11 de novembro (Porangatu), 24 de novembro (Bela Vista de Goiás) e 08 de dezembro (Acreúna).

As inscrições devem ser feitas até o dia 13 de setembro, de forma online, exclusivamente pelo site do MP. Vale ressaltar que há uma taxa no valor de R$ 62,02.

Mais informações estão disponíveis no edital.