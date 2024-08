Bolsonaro muda tom e agora chama Pablo Marçal de mentiroso

Ex presidente reafirmou o apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes

Folhapress - 19 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Jair Bolsonaro (PL) criticou, em entrevista à CNN, declaração do candidato Pablo Marçal (PRTB) na qual negou que tenha buscado apoio do ex-presidente para a disputa eleitoral pela Prefeitura de São Paulo.

O ex-presidente afirmou que conversou com Marçal durante uma hora. Já Marçal, em vídeo, disse que nunca pediu apoio a Bolsonaro.

“Só corrigir uma impressão sua que está errada e da mídia inteira. Eu não fui buscar apoio de Bolsonaro. Eu jamais “Eu nunca que fui lá para pedir apoio dele. Zero”, afirmou Marçal.

Em seguida, também à CNN, Bolsonaro reafirmou o apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).

As declarações marcam uma mudança de tom do ex-presidente, que havia elogiado Marçal na quinta-feira (15) e deixado explícita a sua contrariedade com Nunes, apesar do compromisso partidário de apoiá-lo.

Em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal, Bolsonaro havia elogiado o que chamou de “figura nova do Pablo Marçal”. “Fala muito bem, uma pessoa inteligente, tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte.” Ele disse que Nunes não é seu “candidato dos sonhos”, mas que assumiu o compromisso de ajudá-lo.