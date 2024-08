Jovem confessa que inventou história sobre tortura para prejudicar policiais da CPE de Anápolis

Um jovem, de 18 anos, que havia denunciado ter sido torturado por policiais da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Anápolis, voltou atrás e confessou ter inventado toda a história.

Ele compareceu a uma delegacia da Polícia Civil (PC) no último sábado (17), onde registrou queixa contra os militares. No entanto, após desdobramentos da ocorrência, o goiano admitiu, nesta segunda-feira (19), que havia sido coagido a mentir sobre o relato.

A CPE chegou a essa conclusão após prosseguir com as investigações do caso, que os levaram ao local onde supostamente teria ocorrido o crime. Câmeras de segurança da região registraram toda a situação, confirmando a ausência da corporação durante a ação.

No local, os agentes encontraram o jovem, que então explicou as motivações por trás da “invenção”.

Segundo ele, um grupo de quatro homens o abordou enquanto dirigia pela Rua Professor Clementino de Alencar Lima, no bairro Jardim das Américas 3ª Etapa, ainda no sábado (17). Os homens o obrigaram a sair do carro e a entrar no porta-malas do veículo deles.

A vítima disse à polícia que já conhecia os agressores de “desentendimentos passados”, o que pode ter motivado o ataque.

Dentro do automóvel, os suspeitos o agrediram e, em seguida, roubaram o carro dele, o abandonando em casa após a agressão.

Para despistar as autoridades, os supostos agressores ameaçaram o jovem, ordenando que ele registrasse a queixa na delegacia culpando os policiais da CPE, sob a ameaça de “matar toda a família dele”.

Assim foi feito: no boletim de ocorrência registrado no mesmo dia, a vítima forneceu informações falsas sobre a ação dos supostos militares, informando que eles teriam o golpeado com pedaços de madeira e, posteriormente, o devolvido na residência, sem o veículo.