Buteco do Gusttavo Lima em Goiânia terá transmissão ao vivo na Disney+

Novidade foi publicada logo após sertanejo anunciar pausa na carreira

Thiago Alonso - 20 de agosto de 2024

Show de Gusttavo Lima será transmitido pela plataforma. (Foto: Reprodução/Instagram)

Logo após anunciar uma pausa na carreira, o cantor Gusttavo Lima divulgou uma parceria inusitada como presente para os fãs que devem ficar um tempo sem assistir ao ‘Embaixador’ novamente nos palcos.

Por meio das redes sociais, o sertanejo publicou um vídeo em que revelou o projeto ‘Buteco: A Despedida’, um show especial para o Disney Plus.

“Toda despedida merece uma saideira e essa já está marcada”, dizia a publicação.

A apresentação no serviço de streaming será uma transmissão ao vivo do espetáculo realizado no estacionamento do Estádio Serra Dourada, em Goiânia. A exibição simultânea está marcada para o dia 31 de agosto, às 19h.

No registro, o dono do hit “Ficha Limpa” aparece utilizando vestes conhecidas pelo público, exceto por um toque especial: o cinto com uma fivela personalizada com a logo da Disney — semelhante aos filmes de princesas.

“Ninguém vai ficar de fora. Vamos curtir juntos a despedida do maior ‘Buteco’ do mundo!”, declarou Gusttavo na legenda da postagem.