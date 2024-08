Carreta tomba na via principal do DAIA e deixa trânsito travado

Unidade de Resgate foi chamada e se deslocou até endereço para atendimento

Gabriella Pinheiro - 20 de agosto de 2024

Carreta tombada no meio de via em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma carreta tombou no meio da via principal do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), na altura da GO-330, nesta terça-feira (20) – deixando o trânsito travado.

O veículo estava carregado com soja e, ainda por motivos desconhecidos, teria virado em frente a ponte metalúrgica.

Imagens registradas por pessoas que passam pelo local mostram o veículo derrubado no meio da pista, impedindo a circulação, enquanto diversos populares acompanham a cena.

Segundo informações preliminares, no veículo, haviam duas pessoas na cabine da carreta. Ambas tiveram ferimentos leves.

Uma Unidade de Resgate (UR) foi acionada e se deslocou até o endereço para atendimento.