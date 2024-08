José de Lima registra Plano de Governo, mas eleitor é surpreendido com conteúdo

Coluna tentou contato com a campanha do candidato, mas não obteve resposta

Pedro Hara - 20 de agosto de 2024

Zé de Lima, pré-candidato do PMB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Rápidas consultou e constatou que os cinco candidatos à Prefeitura de Anápolis já registraram o Plano de Governo na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Enquanto aguarda a decisão sobre o pedido de impugnação da candidatura feito pela direção nacional do PMB à Justiça Eleitoral, José de Lima continua como postulante ao Centro Administrativo.

No entanto, quem acessa o arquivo registrado na página do ex-deputado estadual se depara com um documento referente ao pleito de 2020, mas que não lhe pertence.

O Plano de Governo disponível para o eleitor é o da chapa encabeçada por Anderson Menezes (MDB) e Mércia de Soares (PSD), que concorreram ao pleito em Frei Paulo (SE), cidade situada a mais de 1.800 quilômetros de Anápolis.

A coluna tentou contato com a campanha de José de Lima, mas não obteve resposta até o fechamento da matéria.