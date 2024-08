O erro que a maioria das pessoas comete com a máquina de lavar (pode custar caro depois)

Dica simples e inteligente ajudou a corrigir uma falha muito comum em pessoas que lidam com as tarefas domésticas

Magno Oliver - 20 de agosto de 2024

(Foto: Ilustração/Youtube/Brastemp)

A máquina de lavar é considerada um poderoso utilitário doméstico obrigatório em um lar, especialmente por conta da praticidade que oferece.

Assim, o mercado brasileiro lança marcas e modelos de vários tipos e especificidades com diferentes designs e funções que muita gente desconhece. Esse é o caso da lava e seca, por exemplo.

Dessa forma, um tutorial bastante didático trouxe informações muito úteis para quem opera a lava e seca e não conhece bem como ela funciona.

Operar uma máquina de lavar roupas não é tarefa para qualquer pessoa se aventurar. É preciso paciência e conhecimento das funções.

Assim, muita gente erra na hora de colocar suas peças para serem higienizadas e o perfil no Instagram da @karineperes_ ensinou bem como se faz o uso do aparelho.

Logo no início da gravação, a influenciadora afirma que não se pode lotar esse tipo de máquina de sabão.

Em seguida, ela pontua que a máquina roda com pouca água e se for colocado muito sabão, a limpeza não vai sair como o esperado.

A explicação é que esse erro comum acaba fazendo com que as peças fiquem muito duras e com aspecto de encrostadas.

Então, a influenciadora pontua que não é interessante exagerar no uso de sabão e amaciante, assim como é preciso investir em ciclos curtos de lavagem.

O segredo

Ela usa, no máximo, 4 colheres de sopa bem cheias de sabão para uma máquina cheia ou 2 para amaciante. Assim, ela garante que as roupas vão sair limpas, cheirosa e macias.

Confira o vídeo completo com o tutorial:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karine Peres S A Jokh (@karineperes_)

