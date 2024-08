Procon Goiás revela onde comprar ventilador, umidificador e ar condicionado mais barato em Goiânia

Levantamento pesquisou 17 estabelecimentos e verificou 14 itens de diferentes marcas

Samuel Leão - 20 de agosto de 2024

Procon realizou pesquisa com ventiladores e similares. (Foto: Divulgação)

Com o retorno das altas temperaturas em Goiás, várias são as medidas tomadas pelos goianos para dar aquela refrescada. Uma das opções mais comum são os ventiladores e, pensando nisso, o Procon Goiás preparou um levantamento dos estabelecimentos que ofertam o produto pelos melhores preços de Goiânia.

No total, 17 unidades situadas em vários bairros da cidade, integraram a pesquisa, realizada entre os dias 05 e 09 de agosto, verificando 14 itens, os quais também incluem umidificadores, climatizadores e aparelhos de ar condicionado.

Entre os ventiladores de mesa, o modelo da marca Arno de 40 cm teve como maior preço R$ 347, na Casas Bahia do Setor Pedro Ludovico, e como menor R$ 246, na JCM Niterói, localizada no Setor dos Funcionários – uma variação de 41%.

Enquanto isso, o modelo Mondial variou entre R$ 179,90 nas Lojas Americanas do Jardim Goiás e R$ 298 no Ponto Frio, também do Jardim Goiás, variando impressionantes 65%, percentual mais alto registrado pela pesquisa.

Já entre os ventiladores de coluna, de mesmas dimensões, foram analisados o Mallory Coluna e o Mondiall, cujo menor preço do primeiro foi 274,90, na Leroy Merlin do Setor Central, e o maior foi R$ 349 no Ponto Frio do Jardim Goiás – diferença de 26%

Já o segundo teve a menor a oferta por R$ 219 no Carrefour, e a maior foi de R$ 322 no Magazine Luiza, no Setor dos Funcionários. A variação chegou a 47%.

Entre os climatizadores, o Britânia de 4l foi encontrado tanto por R$ 389 quanto por R$ 577, variando pouco mais de 48%. Entre os umidificadores, o da Mondial de 2,2l teve variação de 22% nos preços, oscilando entre R$ 132 e R$ 159,90.

Por fim, o aparelho de ar condicionado Gree Split G 9.000 Btus teve uma variação de 36%, sendo encontrado tanto por R$ 2.049 quanto por R$ 2.799. Para conferir mais detalhes acerca do levantamento, acesse aqui o documento com os dados completos.