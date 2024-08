Abertas inscrições para curso online gratuito com possibilidade de emprego

Bolsas são para interessados de diferentes partes do Brasil

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

A empresa Embraer, considerada uma das maiores fabricantes de aeronaves no mundo, está com as inscrições abertas para curso online gratuito.

São 165 bolsas oferecidas para profissionais com 50 anos ou mais, de todas as regiões do Brasil, oferecendo não só oportunidades para carreira, como também para enriquecer o mercado com experiências profissionais.

Do total, 100 serão destinadas ao público geral e as outras 65 direcionadas aos funcionários da empresa.

As inscrições podem ser feitas de forma online, por meio do site da Embraer Social Tech Careers, preenchendo um formulário, até o dia 06 de setembro.

Durante o processo, os candidatos devem ficar atentos aos critérios de diversidade, incluindo aspectos de gênero, raça, deficiências e orientação sexual, que serão considerados na seleção.

O curso conta com carga horária de 240 horas e será realizado em aulas ao vivo de segunda a sexta, das 18h30 até às 22h30.

Ao longo do programa, os alunos aprenderão a mexer com dados e plataformas low code, além de obter conhecimentos na linguagem da programação Python.

Mais informações sobre estão disponíveis na plataforma da empresa.

