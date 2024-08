Conheça cidade que pode desbancar Goiânia no sertanejo e tem atraído artistas

Município com pouco mais de 550 mil habitantes foi berço de duplas famosas e tem sido procurado com mais frequência

Gabriella Pinheiro - 21 de agosto de 2024

Imagem mostra Ana Castela durante show (Foto: Reprodução/Instagram)

Pensar em sertanejo é associar o ritmo musical que domina os bares, baladas, festas e diferentes regiões do país, mas, sobretudo em Goiânia. Afinal, a capital se consagra como sendo um polo na composição de canções desse estilo e foi onde nomes como Bruno e Marrone, Amado Batista, Cristiano Araújo, Leonardo e Gusttavo Lima estouraram.

No entanto, nos últimos anos, outra cidade ‘vem correndo por fora’ e se planeja para desbancar Goiânia na área e já figura entre os destinos almejados por artistas que desejam ingressar no ramo. Trata-se de Londrina.

Localizado no Paraná, o município possui uma população de 555.965 habitantes, conforme o Censo de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e também tem como força-motriz econômica o agronegócio.

O vínculo com o sertanejo não é recente e nem por acaso. A cidade serviu como berço para a dupla Fernando & Sorocaba, enquanto o estado é a terra de Chitãozinho e Xororó, naturais de Astorga.

Embora tenha ‘pé no ritmo’, o real incentivador para o destaque na área se deve a mudança de perfil da cidade, com a instalação do escritório Agroplay, do empresário Alessi.

Fundado em 2021, o local surgiu em um momento crucial para o agronejo – mistura do agro com o sertanejo – quando a cantora Ana Castela dava início ao que logo se transformaria num estrondo nacional, lançando um simples vídeo, gravado em cima de um cavalo, em que ela aparecia cantando a música “Vaqueiro Apaixonado”, de Loubet.

O sucesso da gravação não serviu apenas como holofotes e explodir de vez o nome da artista, que liderou o ranking das mais ouvidas no streaming e nas rádios nacionais no ano passado -, mas também foi o propulsor para atrair novos investidores à indústria fonográfica.

‘Vestindo a camisa do agro’, o escritório recebe financiamentos principalmente do setor que enxerga, na atividade musical, uma maneira de divulgar as ações. O resultado? É que além da ‘boiadeira’ o local já agencia artistas como Luan Pereira, Léo & Raphael, Júlia & Rafaela, entre outros.

Para além do sertanejo, o Agroplay também tem investido em um setor promissor, o segmento gospel, por meio do Agropraise. Foi justamente Ana Castela, por exemplo, que lançou um dos primeiros lançamentos do gênero, a canção Agradeço, em 2023.