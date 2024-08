Dando fim às escolas placa, Governo de Goiás inaugura novo colégio em Anápolis

Foi inaugurada nesta terça-feira (20), a nova sede do Colégio Estadual General Curado, no Setor Munir Calixto, em Anápolis. A instituição passou por uma reformulação estrutural, sendo reconstruída em alvenaria, dando fim à antiga estrutura com placas pré-moldadas.

O projeto, viabilizado pelo deputado estadual Amilton Filho (MDB), foi realizado pelo Governo de Goiás, como parte de uma meta para eliminar as “escolas de placas” até 2026.

Para as obras, foram investidos mais de R$ 3,8 milhões, resultando em oito salas de aula, bloco de administração, cozinha com refeitório, quadra de esportes coberta, passarelas e estacionamento.

O colégio terá capacidade para 1,3 mil alunos, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio.

Ainda há a previsão de que a instituição seja ampliada, com a adição de mais oito salas de aula ao projeto, a fim de contemplar mais estudantes.

Inauguração

Dentre os presentes na inauguração, que contou com a participação de diversos alunos da escola, estiveram o governador Ronaldo Caiado (UB), o vice-prefeito de Anápolis, Marcio Candido (PSD), e o subsecretário de Prospecção e Investimento na Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), Leandro Ribeiro (PP).

Também marcou presença no evento Amilton Filho, um dos principais nomes por trás da obra, que definiu a reinauguração como “uma data histórica” para o município.

“Visitei o canteiro de obras mais de 20 vezes, fui à Secretaria de Estado da Educação dezenas de vezes, conversando com o diretor de Obras e cobrando que o colégio fosse concluído o quanto antes, tentando avançar. Por isso, hoje é um dia de realização, de felicidade, e que me traz a sensação de dever cumprido”, pontuou.

O deputado também relembrou a importância de o empreendimento estar localizado no Setor Munir Calixto, uma área frequentemente negligenciada por ser distante do Centro de Anápolis.

“Havia um déficit de vagas na educação, uma realidade que agora muda drasticamente”, finalizou o deputado.