Frente fria avança e promete quebrar calorão de Goiás nos próximos dias; saiba onde

Ao Portal 6, gerente do Cimehgo explicou que temperaturas podem variar entre 16ºC e 30ºC

Maria Luiza Valeriano - 21 de agosto de 2024

Manhãs goianas podem ter mínimas de aproximadamente 16ºC (Foto: Elza Fiúza/Agência Brasil)

No início da próxima semana, moradores goianos podem aproveitar uma leve queda nas temperaturas após vários dias de altas, conforme apontado pelo gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim.

Ao Portal 6, o meteorologista afirmou que a massa de ar quente que atua sobre a maior parte do Brasil será empurrada por uma frente fria originária da região Sul. Como o frio está previsto para seguir pelo Sudeste, Goiás deve sentir apenas um frescor.

Nesta quinta-feira (22), o calor provavelmente ainda dominará no estado. Porém, na sexta-feira, o avanço está previsto para ocorrer, atingindo o ápice na próxima segunda (26), terça (27) e quarta-feira (28).

“As temperaturas serão mais amenas. Vai dar uma quebrada nesse calorão que temos registrado. Na parte Central de Goiânia, por exemplo, chegamos a 36ºC na parte da tarde”, disse André. A previsão é de que as manhãs sejam mais frias, com mínimas de aproximadamente 16ºC, enquanto as tardes podem atingir 30ºC.

Tal cenário deve ocorrer, principalmente, no Sul do estado, podendo chegar na região Central, onde se localiza cidades como Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.