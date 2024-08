PP estadual entra com pedido de impugnação das atas que colocam Paulo Daher como vice de Vanderlan e ratifica apoio para Sandro Mabel

Segundo documento, o presidente metropolitano do partido desconsiderou a decisão coletiva da legenda

Pedro Hara - 21 de agosto de 2024

Paulo Daher e Alexandre Baldy. (Foto: Divulgação)

Rápidas teve acesso a ação da direção estadual do PP que pede a impugnação das atas dos dias 04 e 10 de agosto que colocam o partido na base de Vanderlan Cardoso (PSD) e o presidente metropolitano da sigla, Paulo Daher (PP), como vice-prefeito.

De acordo com o documento, Daher agiu de forma unilateral, desconsiderando a decisão coletiva da legenda, que era apoiar a candidatura de Sandro Mabel (UB).

A ação solicita a ratificação da ata do dia 05 de agosto, que estabelece o apoio do partido à candidatura de Mabel, além da transferência do tempo de televisão do PP para o candidato do União Brasil.