Prefeitura de Anápolis suspende licitação para implantação da área azul na cidade

Decisão atende medida cautelar expedida pelo TCMGO que constatou irregularidades no chamamento

Pedro Hara - 21 de agosto de 2024

Placas que indicam presença de Área Azul. (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Anápolis suspendeu temporariamente a licitação para contratação de empresa para operar a área azul na cidade.

A medida atende uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás (TCMGO) que concedeu medida cautelar após constatação de irregularidades no edital.

Alguns dos problemas no chamamento eram o tempo de concessão da área azul e a renovação automática do contrato sem que houvesse a constatação do cumprimento do acordo.

Em nota enviada à Rápidas nesta quarta-feira (21), a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) informou que não há prazo definido para que o edital seja novamente publicado.