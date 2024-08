Professor é morto a tiros quando chegava para dar aula em ginásio no PR

Diego Callegario dos Santos, 33, foi morto na manhã de terça (20)

Folhapress - 21 de agosto de 2024

(Foto: Reprodução)

Um professor foi assassinado com mais de 10 tiros quando chegava para trabalhar em um ginásio em Esperança Nova, no noroeste do Paraná.

Diego Callegario dos Santos, 33, foi morto na manhã de terça (20). Um vídeo mostra que o criminoso esperava por Diego na rua. Ele segue a vítima para dentro do estádio e atira à queima-roupa.

Criminoso aperta o gatilho mais de 10 vezes. Ele continua atirando após Diego cair no chão.

Ginásio estava movimentado no momento do crime. Pelo menos 10 pessoas estavam na quadra. Diego foi morto na frente de outra funcionária do ginásio, que não foi atingida.

Diego daria aula de educação física naquela manhã. Ele também era assessor na Secretaria de Esporte do município. A Prefeitura de Esperança Nova afirmou que está em choque com o ocorrido e que ajuda na investigação policial.

Homem fugiu sem levar nenhum pertence. A polícia pediu ajuda para identificar e localizar o suspeito. A população pode compartilhar informações de forma anônima pelos telefones 197 da Polícia Civil, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 3636-1336.

Velório acontece hoje. Diego deixa um filho e noiva. A família informou que o sepultamento será a partir das 17 horas na Umuprev da cidade de Altônia.