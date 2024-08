Imagens mostram instrutor de clube de tiro sendo assassinado dentro de posto de combustível, em Aparecida de Goiânia

Na gravação, é possível ver quando 3 homens encapuzados descem de veículo e começam a atirar contra vítima

Gabriella Pinheiro - 22 de agosto de 2024

Instrutor de clube de tiro é assassinado dentro de posto de combustível, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por uma câmera de segurança mostram o momento em que o instrutor de clube de tiro, Danilo de Castro Sahium, de 32 anos, é morto a tiros dentro de um posto de combustível, em Aparecida de Goiânia. O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (21), na Avenida São Paulo, no Setor Parque Real.

Na gravação, é possível ver quando a vítima, que trafegava em um Ford Ranger juntamente com o tio, para no pátio e desce do veículo, segurando um capacete.

Segundos depois, outro carro aparece no local e três homens armados saem do automóvel e começam a disparar contra Danilo, que tentou fugir, mas foi seguido pelos suspeitos – sendo que um deles usava uma máscara do homem-aranha. Metros depois, a vítima cai no chão e os criminosos fogem do local. Uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) foi chamada e compareceu no endereço.

Em depoimento, o tio da vítima alegou que ambos estavam retornando de uma fazenda, quando decidiram parar no estabelecimento para que o instrutor pegasse a moto dele, que estava no local desde segunda-feira (19).

Ele afirmou não ter visto o momento em que o sobrinho foi alvejado e que somente escutou os disparos de arma de fogo. Durante uma consulta, foi verificado que a motocicleta tinha uma queixa de furto registrada no dia 26 de julho.

Ainda, dentro do Ford Ranger, foram encontradas 3 armas de fogos, carregadas e diversas munições. A motivação do crime ainda não foi esclarecida.

O local foi isolado e uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Técnico-Científica estiveram no local para constatação do óbito e realização de perícia.

Até o momento, um dos envolvidos, que não teve a identidade revelada, foi preso na Vila Brasília. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).