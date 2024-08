José de Lima retira Plano de Governo após cadastrar propostas de candidato do Sergipe

Situação foi revelada pela Rápidas e novo documento aguarda liberação da Justiça Eleitoral para ser protocolizado

Pedro Hara - 22 de agosto de 2024

Zé de Lima, candidato do PMB à Prefeitura de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Candidato à Prefeito de Anápolis, José de Lima (PMB) retirou do DivulgaCand, plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para registro de candidaturas, a página com o Plano de Governo.

A medida ocorre após o ex-deputado estadual cadastrar um documento com os projetos de um candidato ao Executivo na cidade de Frei Paulo, em Sergipe. A situação foi revelada pela Rápidas.

O novo documento já foi protocolizado no DivulgaCand e aguarda a liberação da Justiça Eleitoral para ser cadastrado.