Misturinha potente para limpar o vaso sanitário e deixar o banheiro cheiroso

Com itens que você têm em casa, é possível eliminar o mau cheiro e aquelas crostas amareladas

Magno Oliver - 22 de agosto de 2024

(Foto: Captura de tela/Instagram/@cozinhaonlinee)

Mau cheiro, manchas amareladas, se tem um problema que é comum em muitos lares brasileiros, é a dor de cabeça com a limpeza do vaso sanitário.

Assim, muitas são as dúvidas e a falta de informação a respeito do que fazer para tirar o amarelado incrustado do vaso sanitário e também eliminar o odor.

Diante dessa dúvida cruel, um truque bastante eficaz e diferenciado viralizou nas redes sociais e trouxe uma luz no fim do túnel para quem sofre com esses constantes problemas.

O perfil no Instagram @cozinhaonlinee trouxe uma solução para o vaso sanitário fedendo que virou a preferida dos seguidores nas redes sociais.

Em vídeo postado na página, ela mostra como agir caso você se depare com essa situação que é uma verdadeira dor de cabeça para os responsáveis pelas tarefas domésticas.

Com apenas 3 ingredientes que temos em casa, ela consegue deixar o vaso sanitário limpinho e brilhando, e ainda sem aquela mancha amarelada em volta da borda.

Ingredientes para fazer a misturinha

– Três colheres de sabão em pó;

– 2 colheres de sal;

– 2 xícaras de água;

– Duas colheres de vinagre de álcool;

– 1 colher de bicarbonato de sódio.

Como preparar a mistura

Adicione em um recipiente o sabão em pó, o sal e a água. Misture até encorpar bem. Depois disso, acrescente o vinagre de álcool e o bicarbonato.

Feito isso, misture bem e coloque a mistura em uma garrafa plástica. Depois, é só jogar um pouco no vaso e lavar normalmente. Assim, seu vaso vai ficar limpinho, brilhando e com o cheiro agradável!

Por fim, confira o vídeo completo da receita:

